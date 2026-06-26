DAX24.925 +1,2%Est506.292 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6500 -1,9%Nas25.820 +2,1%Bitcoin51.567 -2,1%Euro1,1394 -0,3%Öl73,37 +1,1%Gold4.013 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Micron Technology 869020 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Rheinmetall-Chef deckt sich mit Aktien ein -- Microsoft, Öl, Gold, TUI, Mercedes-Benz, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, Lufthansa, Telekom im Fokus
Top News
Chip-Ermittlungen erschüttern Super Micro - Anleger flüchten - in die Dell-Aktie? Chip-Ermittlungen erschüttern Super Micro - Anleger flüchten - in die Dell-Aktie?
Owens Corning – Der US-Dämmstoffhersteller wird zum Übernahmeziel und springt zweistellig! Owens Corning – Der US-Dämmstoffhersteller wird zum Übernahmeziel und springt zweistellig!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Transformation

KNDS-Aktie: Belegschaft in Görlitz wächst etappenweise

30.06.26 13:14 Uhr
KNDS-Aktie: Mitarbeiterzahl in Görlitz wird etappenweise erhöht | finanzen.net

Das deutsch-französische Rüstungsunternehmen KNDS will seine Personalstärke im Görlitzer Werk Schritt für Schritt ausbauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alstom S.A.
15,15 EUR -0,13 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Momentan sind hier 300 Mitarbeiter beschäftigt, am Ende dieses Jahres sollen es 400 sein, sagte Florian Hohenwarter, Geschäftsführer von KNDS Deutschland, bei einem Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) vor Ort. Mit dem weiteren Hochlaufen des Werkes würden die Zahlen in den kommenden Jahren noch deutlich steigen. Gleichzeitig schreite die Transformation des Standortes in hoher Geschwindigkeit voran.

Im Görlitzer Werk werden Komponenten für Panzer gebaut

Der Panzerbauer KNDS hatte das Görlitzer Werk 2025 vom Schienenfahrzeughersteller Alstom übernommen. Damals hieß es, von den 700 Beschäftigten würden 580 übernommen. In Görlitz werden Komponenten für den Radpanzer Boxer, den Kampfpanzer Leopard 2, den Schützenpanzer Puma und geschützte Fahrzeuge der Bundeswehr-Lkw gefertigt. In die Umrüstung der Produktion wurden nach Angaben von KNDS rund 100 Millionen Euro investiert. 2029 soll das Werk seine volle Auslastung haben.

KNDS will insgesamt rund eine Milliarde Euro investieren

Nach Aussagen von Hohenwarter sucht KNDS weiter nach Standorten in Deutschland. Insgesamt wolle man rund eine Milliarde Euro investieren. Die Leopard-Produktion werde sich verdreifachen, beim Boxer vervierfachen und beim Puma verdoppeln. Stückzahlen nannte der Geschäftsführer nicht.

Kretschmer würdigte den Beitrag des Görlitzer Werkes zur Wehrhaftigkeit Deutschlands. Jeder Handschlag, der bei KNDS in Görlitz gemacht werde, sei ein Beitrag zur Sicherheit, sagte er vor der Belegschaft.

KNDS ging aus dem Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter hervor und versteht sich als ein führender europäischer Hersteller militärischer Landsysteme mit Sitz in Deutschland und Frankreich.

/jos/DP/stw

GÖRLITZ (dpa-AFX)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock.com

Nachrichten zu KNDS

DatumMeistgelesen