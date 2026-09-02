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Transformation

VW-Aktie klettert: Aufsichtsrat winkt Zukunftsplan für Konzern durch

VW-Aktie klettert: Aufsichtsrat winkt Zukunftsplan für Konzern durch

Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns hat in seiner Sitzung am Donnerstag einem Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation einstimmig zugestimmt.

Werte in diesem Artikel
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Wie das Unternehmen mitteilte, werden dadurch die Voraussetzungen geschaffen, um Volkswagen und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Der Vorstand werde zeitnah Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.

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Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die VW-Aktie zeitweise 4,03 Prozent höher bei 76,94 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Bocman1973 / Shutterstock.com

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Volkswagen (VW) vz. Analysen

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 Volkswagen (VW) vz Halten DZ BANK
25.08.26 Volkswagen (VW) vz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.08.26 Volkswagen (VW) vz Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.07.26 Volkswagen (VW) vz Buy Deutsche Bank AG

Information

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