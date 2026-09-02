VW-Aktie klettert: Aufsichtsrat winkt Zukunftsplan für Konzern durch

Transformation

03.09.26 20:50 Uhr

Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns hat in seiner Sitzung am Donnerstag einem Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation einstimmig zugestimmt.

Wie das Unternehmen mitteilte, werden dadurch die Voraussetzungen geschaffen, um Volkswagen und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Der Vorstand werde zeitnah Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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