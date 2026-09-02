VW-Aktie klettert: Aufsichtsrat winkt Zukunftsplan für Konzern durch
Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns hat in seiner Sitzung am Donnerstag einem Zukunftsplan des Vorstands zur Transformation einstimmig zugestimmt.
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Wie das Unternehmen mitteilte, werden dadurch die Voraussetzungen geschaffen, um Volkswagen und seine Marken leistungsfähiger, wettbewerbsstärker und zukunftsorientierter aufzustellen. Der Vorstand werde zeitnah Informationen zu den Inhalten des Zukunftsplans veröffentlichen.
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.08.26
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|25.08.26
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG