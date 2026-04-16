Transformationsphase

Ströer gestaltet nach dem Ausscheiden von Co-CEO Christian Schmalzl seine Führungsstruktur neu und vereinfacht die Organisation.

Wie das im MDAXnotierte Außenwerbungs-Unternehmen mitteilte, hebt es die seit mehreren Jahren bestehende Co-CEO-Struktur auf, verkleinert den Vorstand und bündelt zentrale Verantwortlichkeiten wieder stärker auf Vorstandsebene. Die CFO-Funktion soll zu einer CFO/COO-Rolle erweitert werden und der Posten Group Finance Director neu geschaffen werden. Damit sollen unter anderem Entscheidungen beschleunigt und die Entwicklung des Unternehmens zu einem Plattformgeschäft vorangetrieben werden.

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In der neuen Struktur soll Udo Müller, Gründer und bisheriger Co-CEO, "in dieser Transformationsphase" als alleiniger CEO führen, teilte Ströer mit. Er verantworte die operativen Kernfunktionen des Unternehmens sowie deren strategische Weiterentwicklung.

Im Januar hatte Ströer mitgeteilt, dass Co-CEO Christian Schmalzl seine im Sommer 2028 auslaufende Amtszeit nicht verlängert. Schmalzl war Ende März ausgeschieden.

In der erweiterten CFO/COO-Rolle sollen kaufmännische und operative Steuerung künftig enger zusammengeführt werden, die Rolle umfasse neben den klassischen Finanzthemen die Weiterentwicklung des Operating Models sowie der Prozess- und Systemarchitektur. Für die Besetzung dieser Rolle ist die Suche laut Mitteilung "bereits in einem fortgeschrittenen Stadium".

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Künftig soll ein Group Finance Director den Finanzbereich zusätzlich stärken. Diese Funktion übernimmt Bastian Keller, bislang Head of Controlling von Ströer und langjähriger Finanzmanager des Unternehmens. Der bisherige Finanzvorstand Henning Gieseke werde zum 4. Juni aus dem Unternehmen ausscheiden.

Die Ströer-Aktie steigt im XETRA-Handel zeitweise um 0,48 Prozent auf 38,04 Euro.

DJG/uxd/cln

DOW JONES