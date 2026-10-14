Transformers and Rectifiers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

14.10.26 06:35 Uhr

Transformers and Rectifiers lud am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,13 INR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Transformers and Rectifiers einen Umsatz von 4,60 Milliarden INR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,20 INR sowie einen Umsatz von 6,25 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.net