Translational Development Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Translational Development Acquisition A äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,48 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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