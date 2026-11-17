Translational Development Acquisition öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Translational Development Acquisition hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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