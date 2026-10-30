Transoceanic Investments präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Transoceanic Investments hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Transoceanic Investments hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion Finanzen.net
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