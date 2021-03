Transparency: Union-Reaktion auf Maskenaffäre geht nicht weit genug

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Transparency International wirft der Union vor, in der Affäre um die Vermittlung von Schutzmasken durch Bundestagsabgeordnete nur halbherzig vorzugehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will unterdessen die Vermittlung von Geschäften durch Abgeordnete durch den Bundestag prüfen lassen.

"Die Einführung eines neuen Verhaltenskodex für die Abgeordneten der Unionsfraktion ist zwar gut gemeint, geht aber nicht ansatzweise weit genug", kritisierte Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland. "Wenn es die Union ernst meint mit Transparenz und Aufklärung, muss jede Lobbytätigkeit eines Abgeordneten, die ihm unmittelbar finanzielle Vorteile bringt, in Zukunft unterbunden werden. Und zwar nicht nur in einem fraktionsinternen Verhaltenskodex, sondern mit einer Regelung per Gesetz oder in der Geschäftsordnung des Bundestages."

Die Union plane, dass entgeltliche Lobbyarbeit in Zukunft für Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion nur dann unzulässig sein soll, wenn sie im selben Arbeitsbereich stattfindet, in dem auch die Abgeordnetentätigkeit liege, kritisierte die Antikorruptionsorganisation. "Nach diesem Maßstab wären die Lobbytätigkeiten der Herren Amthor, Nüsslein und Löbel wahrscheinlich nicht zu kritisieren gewesen", monierte Bäumer.

Konsequenzen aus Maskenaffäre

In den vergangenen Wochen wurde bekannt, dass der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel und der CSU-Bundesabgeordente Georg Nüßlein Provisionen in sechsstelliger Höhe für die Vermittlung von Geschäften mit Corona-Schutzmasken kassiert haben sollen. Beide zogen Konsequenzen nach massiver parteiinterner Kritik.

Der Baden-Württemberger Löbel legte kurz vor der Landtagswahl sein Bundestagsmandat nieder. Der Bayer Nüßlein trat aus der CSU aus. Sein Bundestagsmandat will Nüßlein allerdings bis zum Ende der Legislaturperiode behalten. Ende September soll neu gewählt werden. Der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (CDU) stolperte zunächst wegen seines Lobbying für das New Yorker Start-up Augustus Intelligence. Allerdings wurde er jüngst zum CDU-Spitzenkandidat für Mecklenburg-Vorpommern gekürt.

Spahn will Maskenvermittlung prüfen lassen

Unterdessen hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärt, dass der Bundestag zukünftig festlegen soll, wie und ob Bundestagsabgeordnete sich an Geschäftsvermittlungen beteiligen dürfen. "Nur der Bundestag selbst kann über den Umgang mit den Rechten der Abgeordneten entscheiden", erklärte Spahn auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Deshalb habe sein Haus die Bundestagsdirektion gebeten, mit dem Bundesgesundheitsministerium ein Verfahren zu entwickeln. Grundsätzlich gelte, dass die Prüf- und Zuschlagsverfahren sowie die Vertragsabwicklung im Ministerium auf Fachebene in einem standardisierten Verfahren erfolgten - "egal, durch wen oder von wem ein Angebot abgegeben wurde", beteuerte Spahn.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 06:58 ET (11:58 GMT)