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Transport

Volvo tritt Bündnis für wasserstoffbetriebene Lkw bei - Aktie freundlich

Volvo tritt Bündnis für wasserstoffbetriebene Lkw bei - Aktie freundlich

Der schwedische Lkw-Hersteller Volvo arbeitet gemeinsam mit deutschen politischen Entscheidungsträgern und einer Gruppe von Unternehmen aus dem Transport-, Energie- und Industriesektor zusammen, um den wasserstoffbetriebenen Transport voranzubringen.

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Die Volvo Group, Daimler Truck, Toyota Motor, Bosch, Air Liquide, TotalEnergies, TEAL Mobility, MB Energy und weitere Partner wollen die Kommerzialisierung der Technologie beschleunigen. Zudem soll die notwendige Infrastruktur aufgebaut werden, um den Einsatz von Wasserstoff-Lkw bis 2030 im großen Maßstab zu ermöglichen.

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Die Zusammenarbeit werde unterstützende politische Rahmenbedingungen, ein starkes Angebot der Hersteller sowie eine integrierte Wasserstoff-Lieferkette und -Infrastruktur miteinander verbinden, hieß es.

"Die Aktivitäten umfassen den Aufbau von Wasserstofftankstellen entlang wichtiger strategischer Korridore in Europa, synchronisiert mit den wasserstoffbetriebenen Lkw-Flotten, sowie einen wettbewerbsfähigen Wasserstoffpreis", teilte Volvo mit.

Dies werde es den Kunden ermöglichen, wasserstoffbetriebene Fahrzeuge mit wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten zu betreiben, fügte das Unternehmen hinzu.

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Vollständige Details sollen im Laufe dieses Monats auf einer Fachmesse in Deutschland vorgestellt werden.

Die Volvo-Aktie gewinnt im Handel in Stockholm zeitweise 0,59 Prozent auf 340,3 SEK.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

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27.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
14.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG

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