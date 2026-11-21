TransuiteOrg präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
TransuiteOrg lud am 20.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Transuite.Org
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Transuite.Org
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen