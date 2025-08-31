TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 30,84 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie musste um 11:35 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 30,84 EUR abwärts. Bei 30,74 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 31,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 9.547 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 18,55 Prozent Luft nach unten.

TRATON-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,30 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,15 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,81 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

