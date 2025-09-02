TRATON Aktie News: TRATON wird am Mittwochmittag ausgebremst

TRATON im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 30,14 EUR ab.

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 30,14 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 30,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,56 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.765 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,15 EUR für die TRATON-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,30 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

