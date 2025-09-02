DAX23.761 +0,7%ESt505.342 +0,3%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1647 -0,1%Öl66,94 -0,7%Gold3.547 -0,4%
TRATON im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit grünen Vorzeichen

04.09.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 30,40 EUR nach oben.

Die TRATON-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 30,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TRATON-Aktie bei 31,02 EUR. Bei 30,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 135.013 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei 38,45 EUR markierte der Titel am 07.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 20,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,37 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.

TRATON gewährte am 25.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,30 Mrd. EUR, gegenüber 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,49 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

