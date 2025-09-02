DAX23.782 +0,8%ESt505.351 +0,5%Top 10 Crypto15,31 -2,8%Dow45.457 +0,4%Nas21.561 +0,3%Bitcoin94.087 -1,8%Euro1,1644 -0,2%Öl67,06 -0,5%Gold3.547 -0,4%
So entwickelt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Nachmittag fester

04.09.25 16:10 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 30,08 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von TRATON zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 30,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 31,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.838 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 21,77 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 16,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 25.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TRATON ein EPS von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient

August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
