TRATON Aktie News: Anleger greifen bei TRATON am Freitagvormittag zu

Die Aktie von TRATON zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TRATON-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 30,36 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die TRATON-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 30,36 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TRATON-Aktie bei 30,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,30 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.040 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 21,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,29 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 36,15 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

