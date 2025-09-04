DAX23.821 +0,2%ESt505.362 +0,3%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1686 +0,3%Öl66,65 -0,3%Gold3.551 +0,1%
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
So entwickelt sich TRATON

TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Freitagmittag positiv

05.09.25 12:06 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 31,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:42 Uhr 4,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 31,04 EUR. Bei 30,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 20.289 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

