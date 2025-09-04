TRATON Aktie News: TRATON reagiert am Freitagmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,2 Prozent auf 31,04 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 11:42 Uhr 4,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 31,04 EUR. Bei 30,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 20.289 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 25,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.
TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,30 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,59 Mrd. EUR eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von TRATON.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 3,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor einem Jahr verdient
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der TRATON-Aktie angepasst
TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen