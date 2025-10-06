TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR.

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,92 EUR aus. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 2.990 Stück.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 10,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,84 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

