Aktie im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag tiefer

06.10.25 09:27 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,02 EUR 0,34 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 27,92 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 27,92 EUR aus. Bei 28,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 2.990 Stück.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 10,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,29 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,84 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel hätte eine Investition in TRATON von vor einem Jahr gekostet

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
26.09.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025TRATON NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

