Heute im Fokus
Fed-Protokoll im Fokus: DAX schließt nach neuem Allzeithoch knapp im Plus -- Ottobock-Aktie mit IPO -- HSBC, NEL, D-Wave, Tilray, DroneShield, NVIDIA, Diginex, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Kursverlauf

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag südwärts

09.10.25 16:09 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
26,96 EUR 0,26 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,46 EUR. Bei 26,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.064 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 6,06 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 35,88 EUR.

TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je TRATON-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Aktien von TRATON, Daimler Truck & Co. tiefrot: Drohende Importzölle der USA belasten Lkw-Hersteller

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Zollpolitik im Fokus: Trump passt Pläne für Lastwagenimporte an

Bildquellen: TRATON GROUP

mehr Analysen