TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 26,74 EUR.
Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,2 Prozent auf 26,74 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 26,46 EUR. Bei 26,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107.064 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 43,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 6,06 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 35,88 EUR.
TRATON veröffentlichte am 25.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte TRATON einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.
Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird TRATON schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je TRATON-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:36
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|13:36
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
