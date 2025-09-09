TRATON Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von TRATON

Aktie im Blick

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 30,28 EUR ab.

Die TRATON-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 30,28 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TRATON-Aktie bis auf 30,08 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 85.498 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die TRATON-Aktie im Durchschnitt mit 36,34 EUR.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können TRATON-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

In der TRATON-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

