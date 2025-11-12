TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR.

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 28,40 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,50 EUR. Bei 28,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.690 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,09 EUR an.

Am 29.10.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf