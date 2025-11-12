DAX24.371 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,17 +4,0%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.331 +1,7%Euro1,1569 -0,2%Öl64,60 -0,9%Gold4.124 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Kursplus

12.11.25 09:22 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag mit Kursplus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 28,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,44 EUR 0,46 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 28,40 EUR. Die TRATON-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,50 EUR. Bei 28,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.690 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 11,55 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,09 EUR an.

Am 29.10.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,87 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte TRATON am 17.03.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TRATON ein EPS in Höhe von 3,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

