TRATON Aktie News: TRATON am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 28,76 EUR zu.

Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 28,76 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TRATON-Aktie bisher bei 28,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.500 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 25,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,66 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,09 EUR aus.

TRATON gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 10,42 Mrd. EUR, gegenüber 11,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,22 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.03.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

