Aktie im Fokus

TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag stärker

12.11.25 16:08 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 28,96 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,96 EUR 0,98 EUR 3,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 15:51 Uhr 2,1 Prozent. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 28,98 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 62.300 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,77 Prozent könnte die TRATON-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 15,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TRATON-Aktie bei 35,09 EUR.

TRATON ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,87 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je TRATON-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,35 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TRATON GROUP

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

