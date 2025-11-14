TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 28,60 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 28,60 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,56 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 28,90 EUR. Bisher wurden heute 25.550 TRATON-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,07 EUR je TRATON-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,09 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich TRATON zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. TRATON hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,22 Prozent auf 10,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 11,87 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 17.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

