TRATON Aktie News: TRATON büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 28,22 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 28,22 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 28,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 70.856 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 29.10.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

