US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
TRATON Aktie News: TRATON büßt am Freitagnachmittag ein

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TRATON. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 28,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
28,30 EUR -0,76 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die TRATON-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 28,22 EUR ab. Die TRATON-Aktie sank bis auf 28,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TRATON-Aktien beläuft sich auf 70.856 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,45 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,07 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,09 EUR für die TRATON-Aktie.

Am 29.10.2025 lud TRATON zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

TRATON dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 17.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,35 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 5 Jahren verdient

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TRATON-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Oktober 2025: Experten empfehlen TRATON-Aktie mehrheitlich zum Kauf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu TRATON

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025TRATON BuyUBS AG
30.10.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025TRATON BuyUBS AG
29.10.2025TRATON BuyWarburg Research
07.10.2025TRATON BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
04.11.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
31.10.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
30.10.2025TRATON HaltenDZ BANK
29.10.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
29.10.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

