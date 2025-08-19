TRATON Aktie News: Anleger schicken TRATON am Donnerstagmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die TRATON-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 31,64 EUR.

Die TRATON-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 31,64 EUR. Der Kurs der TRATON-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 31,96 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.707 TRATON-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2025 bei 38,45 EUR. Gewinne von 21,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Im Vorjahr erhielten TRATON-Aktionäre 1,70 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 36,15 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 25.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 11,30 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

