TRATON Aktie News: TRATON am Freitagvormittag freundlich
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 31,58 EUR zu.
Die TRATON-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 31,58 EUR. Die TRATON-Aktie zog in der Spitze bis auf 31,58 EUR an. Bei 31,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.526 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 25,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem TRATON seine Aktionäre 2024 mit 1,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,15 EUR.
Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 1,17 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat TRATON 11,30 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 11,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von TRATON wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,89 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
