TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 29,30 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie notierte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 29,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TRATON-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 29,20 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 29,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 136.980 TRATON-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 31,23 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 25,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,29 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 36,34 EUR für die TRATON-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte TRATON am 25.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,76 EUR je Aktie aus.

