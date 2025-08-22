TRATON Aktie News: TRATON am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 32,60 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 32,60 EUR. In der Spitze büßte die TRATON-Aktie bis auf 32,54 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,70 EUR. Von der TRATON-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.416 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2025 erreicht. Gewinne von 17,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 22,94 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,70 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 36,15 EUR je TRATON-Aktie aus.

Am 25.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.

TRATON wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,89 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.

