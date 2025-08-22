TRATON Aktie News: TRATON am Montagmittag auf rotem Terrain

TRATON im Fokus

Die Aktie von TRATON gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TRATON-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 32,50 EUR.

Das Papier von TRATON befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 32,50 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TRATON-Aktie bisher bei 32,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.759 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 15,47 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 25,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 36,15 EUR an.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,59 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2025 3,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

