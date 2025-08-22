TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TRATON. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 32,50 EUR.

Die TRATON-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:47 Uhr um 0,6 Prozent auf 32,50 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 32,46 EUR. Mit einem Wert von 32,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 33.491 TRATON-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 18,31 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 25,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,15 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte TRATON die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

