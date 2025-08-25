TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagvormittag verlustreich
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 32,26 EUR abwärts.
Die TRATON-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 32,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 32,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,42 EUR. Bisher wurden via XETRA 967 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 07.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 25,12 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,15 EUR.
Am 25.07.2025 hat TRATON die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,17 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,59 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11,30 Mrd. EUR.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte TRATON am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,81 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
