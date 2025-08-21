TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Mittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,04 EUR abwärts.

Die TRATON-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,04 EUR abwärts. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,74 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.979 TRATON-Aktien.

Am 07.03.2025 markierte das Papier bei 38,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 21,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TRATON-Aktie wird bei 36,15 EUR angegeben.

Am 25.07.2025 legte TRATON die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,49 Prozent auf 11,30 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,81 EUR im Jahr 2025 aus.

