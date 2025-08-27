DAX24.135 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Kursverlauf

TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

28.08.25 09:25 Uhr
TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TRATON
32,04 EUR 0,10 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 32,18 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.146 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,15 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TRATON GROUP

Nachrichten zu TRATON

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TRATON

DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025TRATON BuyWarburg Research
25.07.2025TRATON BuyUBS AG
03.07.2025TRATON BuyWarburg Research
02.07.2025TRATON BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.08.2025TRATON HoldJefferies & Company Inc.
14.08.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025TRATON Market-PerformBernstein Research
25.07.2025TRATON HaltenDZ BANK
25.07.2025TRATON NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.05.2021TRATON UnderperformBernstein Research
14.01.2021TRATON UnderperformBernstein Research
15.10.2020TRATON UnderperformBernstein Research
08.09.2020TRATON UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen