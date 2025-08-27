TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts
Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 32,18 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.146 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,15 EUR.
TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie
TRATON-Aktie wenig bewegt TRATON erschließt neue Kapitalmärkte in Australien und Asien
MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren eingebracht
MDAX-Titel TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf TRATON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TRATON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|25.07.2025
|TRATON Buy
|UBS AG
|03.07.2025
|TRATON Buy
|Warburg Research
|02.07.2025
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.2025
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|TRATON Halten
|DZ BANK
|25.07.2025
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.05.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.2021
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.2020
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TRATON nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen