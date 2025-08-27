TRATON Aktie News: TRATON tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kursverlauf

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TRATON-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 32,18 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.146 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 38,45 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TRATON-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,12 EUR. Mit Abgaben von 21,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 36,15 EUR.

TRATON ließ sich am 25.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 11,30 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TRATON 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. TRATON dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TRATON-Gewinn in Höhe von 3,81 EUR je Aktie aus.

