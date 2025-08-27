TRATON Aktie News: TRATON am Donnerstagnachmittag fester

Kurs der TRATON

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TRATON-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 31,94 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das TRATON-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 31,94 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TRATON-Aktie sogar auf 32,24 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.666 TRATON-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 38,45 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TRATON-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,12 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 21,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 36,15 EUR.

Am 25.07.2025 hat TRATON in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,30 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TRATON-Aktie in Höhe von 3,81 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

