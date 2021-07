Traton, Daimler und Volvo bauen Ladenetz für Nutzfahrzeuge

(Widerholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Traton, Daimler und Volvo wollen in Europa ein Hochleistungsladenetz für batterieelektrisch betriebene schwere Lkw und Reisebusse errichten. Dazu werde ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem die Nutzfahrzeughersteller zu gleichen Teilen beteiligt sind, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Es soll in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen Euro investieren und mindestens 1.700 öffentlich zugängliche Ladepunkte, die mit Ökostrom betrieben werden, in der Nähe von Autobahnen sowie an Logistik-Hubs installieren.

Das Joint Venture werde in Amsterdam angesiedelt und dort ab dem nächsten Jahr eigenständig operieren. "Die Schaffung eines europäischen Marktführers im Bereich Ladeinfrastruktur bildet die Grundlage, damit wir für unsere Kunden einen Durchbruch bei der Transformation zur Elektrifizierung erzielen können", wird Volvo-CEO Martin Lundstedt in der Mitteilung zitiert.

