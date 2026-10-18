Travelers Companies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Travelers Companies präsentierte in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2259,79 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 1824,54 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 18.615,89 Milliarden ARS gegenüber 16.566,67 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net