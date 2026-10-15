Treasure Global: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

15.10.26 06:35 Uhr

Treasure Global hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresquartal waren -400,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Treasure Global hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 109,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,630 USD. Im Vorjahr waren -397,400 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 5,17 Millionen USD gegenüber 2,33 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net