Treasure Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Treasure Global lud am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 21,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 123,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net