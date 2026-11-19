Treasure Global stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Treasure Global hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 USD. Im Vorjahresviertel waren -7,600 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1127,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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