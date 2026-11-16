Treffen der Stahlindustrie soll 'Umsetzungsgipfel' sein
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SALZGITTER (dpa-AFX) - Stahlindustrie unter Druck: Angesichts der schwierigen Lage sind die Erwartungen an den Stahlgipfel am Montag (11.00 Uhr) im niedersächsischen Salzgitter hoch. Bei dem Treffen dürfe es nicht erneut nur um die Analyse der Herausforderungen gehen, es müsse ein "Umsetzungsgipfel" werden, forderte die IG Metall. "Die Beschäftigten erwarten klare Signale und feste Zusagen für wettbewerbsfähige Energiepreise, einen wirksamen Schutz vor unfairem internationalem Wettbewerb und verlässliche Bedingungen für Investitionen in die Zukunft der Standorte", sagte IG-Metall-Vize Jürgen Kerner vorab.
Beim "Nationalen Stahlgipfel" wollen Vertreter aus Politik, Unternehmen und Gewerkschaften über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie beraten. Sie treffen sich in Salzgitter im Werk des gleichnamigen Stahlherstellers. Am Gipfel teilnehmen wollen unter anderem die Ministerpräsidenten der Stahlländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Olaf Lies (SPD) und Hendrik Wüst (CDU), sowie Jürgen Kerner für die IG Metall. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will eine Rede halten./bch/DP/jha
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