Treffen im Weißen Haus: Scholz spricht mit Biden über Ukraine-Hilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Am zweiten Tag seines Washington-Besuchs wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus treffen. Hauptthema wird die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine sein. Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten des von Russland angegriffenen Landes. Biden versucht seit Monaten, ein neues Milliardenpaket zur militärischen Unterstützung der Ukraine durch den Kongress zu bringen - bisher vergeblich. Scholz appellierte vor seinem Abflug an alle Verbündeten, in der Hilfe nicht nachzulassen. Er versucht derzeit vor allem, die EU-Partner zu weiteren Zusagen von Rüstungsgütern zu bewegen.

Weitere Themen des Gesprächs werden der Konflikt im Nahen Osten und der Nato-Gipfel im Sommer in Washington sein. Scholz war am Donnerstag nach Washington aufgebrochen. Für Donnerstagabend war ein Treffen mit Kongressabgeordneten geplant. Am Freitagmorgen steht ein Frühstück mit US-amerikanischen Unternehmern auf seinem Programm.

In den USA haben gerade die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl am 5. November begonnen, bei der Biden erneut antreten will. Als wahrscheinlichster Herausforderer gilt der frühere US-Präsident Donald Trump ./mfi/DP/jha