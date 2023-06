Treffen von Scholz, Habeck, Lindner und Ampel zu Heizungsgesetz - Kreise

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz ist mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bundesfinanzminister Christian Lindner und den Fraktionsspitzen der Ampel-Parteien zu einem Krisentreffen zusammengetroffen. Ziel ist eine Einigung zum umstrittenen Heizungsgesetz, wie aus Fraktionskreisen verlautete. Zuerst hat der Spiegel darüber berichtet.

Die Beteiligten wollten erreichen, dass das Gesetz noch in dieser Woche in den Bundestag eingebracht wird, erfuhr Dow Jones. Zuvor waren Gespräche zwischen den Fraktionen von SPD, FDP und Grünen über das Gebäudeenergiegesetz, das ab 2024 verpflichtend den Einbau von klimafreundlicheren Heizungen vorsieht, gescheitert.

Besonders die Grünen pochen auf die Verabschiedung des Gesetzes vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause, so wie die Koalition es im Frühjahr verabredet hatte. Die letzte Bundestagssitzung ist am 7. Juli. Fraktionschefin Katharina Dröge und Habeck machten vor der Sitzung die Handlungsfähigkeit der Regierung an der Verabschiedung des Gesetzes fest.

Die FDP sieht bei einigen Fragen noch Klärungsbedarf und fordert fundamentale Gesetzesänderungen. Das lehnen die Grünen aber ab.

Das Heizungsgesetz sieht vor, dass ab 2024 neue Heizungen zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Dies bedeutet faktisch das Aus für reine Öl- und Gasheizungen. Neben Fernwärme sollen Wärmepumpen, Solarthermie und wasserstofffähige Heizungen zum Einsatz kommen. Der Einbau einer Biomasseheizung, die Holz oder Pellets nutzt, soll nur in Bestandsgebäuden erfolgen, wo keine andere Lösung sinnvoll ist. In Neubauten sind solche Heizungen nur im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe vorgesehen.

