Treffen Wadephul-Lawrow endet nach gut 20 Minuten

27.09.26 11:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Treffen von Bundesaußenminister Johann Wadephul mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung in New York hat gut 20 Minuten gedauert. Wadephul traf gegen 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MESZ) mit seiner Delegation im Besprechungsraum der russischen Delegation im UN-Gebäude ein. Lawrow und dessen Mitarbeiter erwarteten den deutschen Außenminister bereits.

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Zum Abschluss des Treffens gut 20 Minuten später gaben sich die beiden Außenminister im Besprechungsraum zum Abschied die Hand. Wadephul äußerte sich beim Verlassen inhaltlich nicht zu den Ergebnissen des Gesprächs. Fragen beantwortete er zunächst nicht./bk/DP/zb