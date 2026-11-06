Trekor Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

06.11.26 06:35 Uhr

Trekor Metals gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Trekor Metals ein EPS von -0,090 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,2 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 97,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Trekor Metals einen Umsatz von 172,2 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net