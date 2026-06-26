Trench Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Trench Metals veröffentlichte am 26.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Trench Metals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.net
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