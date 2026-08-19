Russell 2000 auf Rekordhoch: Small Caps lassen S&P 500 und Magnificent 7 mit NVIDIA, Apple & Co. hinter sich

Trendentwicklung

20.08.26 03:52 Uhr

Während sich die Aufmerksamkeit an den US-Börsen weiterhin auf Technologiewerte und den breiten S&P 500 richtet, entwickelt sich im Hintergrund ein Trend, der bislang wenig Beachtung findet.

• Der Russell 2000 erreichte im August erstmals die Marke von 3.000 Punkten und verzeichnete ein Jahresplus von rund 22 %, deutlich stärker als der S&P 500.

• Russell 2000 überschritt im August erstmals die Marke von 3.000 Punkten und markierte damit ein Rekordhoch

• Niedrigere Bewertungen und ein robusteres Gewinnwachstum

• Zinssensitivität und geopolitische Risiken könnten die Rally jedoch belasten



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Russell 2000 markiert Rekordhoch: Small Caps ziehen davon

Der Russell 2000 erreichte im August ein Allzeithoch und überschritt erstmals die psychologisch wichtige Marke von 3.000 Punkten. Damit setzte sich eine Entwicklung fort, die sich über weite Teile des Jahres angebahnt hatte: Während der marktbreite US-Index S&P 500 und der US-Leitindex Dow Jones Industrial zwar ebenfalls neue Höchststände markierten, blieb ihr Tempo hinter dem der kleineren Unternehmen zurück. Das Jahresplus des Small-Cap-Index Russel 2000 bewegt sich bei rund 22 Prozent, während der S&P 500 ein Plus von rund 13 Prozent verzeichnet.

Small Caps vs. S&P 500: So groß ist der Vorsprung

Der Abstand zwischen den beiden Indizes hat sich im Jahresverlauf mehrfach verändert, blieb aber deutlich zugunsten der Small Caps. Auch Jefferies-Stratege Steven DeSanctis wies in einer Kundennotiz Mitte August darauf hin, dass der Russell 2000 im laufenden Jahr um 23 Prozent zugelegt habe, verglichen mit einem Plus von 13 Prozent beim S&P 500, wie MarketWatch berichtete. Die geringfügigen Abweichungen zwischen den einzelnen Datenquellen erklären sich durch unterschiedliche Erhebungszeitpunkte, der grundsätzliche Abstand von rund acht bis zehn Prozentpunkten zwischen den beiden Indizes zeigt sich aber in allen Auswertungen konsistent. Bemerkenswert ist dabei, dass die Outperformance nicht gleichmäßig verlief. Nach Angaben von Yahoo Finance übernahm der S&P 500 im vergangenen Monat im Zuge von Marktrotationen zwischenzeitlich wieder die Führung, bevor der Russell 2000 seinen Vorsprung erneut ausbaute. Diese Schwankungsanfälligkeit deutet darauf hin, dass es sich nicht um eine lineare, sondern um eine phasenweise verlaufende Entwicklung handelt.

Auch die "Magnificent Seven" werden abgehängt

Neben dem breiten Markt ließ der Russell 2000 im laufenden Jahr auch die "Magnificent Seven" hinter sich, jene Gruppe der größten und einflussreichsten Technologiewerte, zu denen NVIDIA, Microsoft, Tesla, Alphabet, Meta, Amazon und Apple gezählt werden. Dabei profitierten die Small Caps von Gewinnmitnahmen in den größeren, wachstumsorientierten Marktsegmenten. Anleger verschoben demnach Kapital aus den zuvor stark gestiegenen Technologiewerten in andere Marktbereiche.

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Dieser Rotationseffekt fällt in eine Phase, in der die Bewertungen im Technologiesektor zunehmend kritisch diskutiert werden. Sorgen über einen zu stark auf einzelne KI-Werte konzentrierten Markt begleiten die Entwicklung seit Monaten, wie aus einem Bericht von Yahoo Finance hervorgeht. Small Caps rücken in diesem Zusammenhang als alternativer Zugang zum Wachstumsthema künstliche Intelligenz in den Fokus, ohne dass Anleger dabei auf die stark konzentrierten Positionen der großen Indizes setzen müssen.

Warum Small Caps aktuell die Nase vorn haben

Die RBC-Analystin Lori Calvasina benannte in einer Research-Note in der vergangenen Woche drei zentrale Treiber für die Stärke der Small Caps: unterdurchschnittliche Bewertungen, einen robusteren Ausblick beim Gewinnwachstum auf Einzelunternehmensebene und mehrere konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, darunter eine Wiederbeschleunigung des Beschäftigungswachstums und der Industrieaktivität. Diese Einschätzung stützt sich auf fundamentale Kennzahlen und nicht allein auf die reine Kursentwicklung.

Auch Jefferies-Stratege DeSanctis führte in seiner Analyse mehrere Argumente für die anhaltende Attraktivität kleinerer Unternehmen an. Historische Daten zeigten, dass ein Zinsanhebungszyklus der Federal Reserve für Small Caps nicht automatisch belastend wirke: In der Vergangenheit habe das Marktsegment im Schnitt ein Plus von über zehn Prozent in den sechs Monaten vor einer Zinserhöhung verzeichnet, wie MarketWatch berichtete. Zudem könnten dauerhaft höhere Zinsen, sofern sie auf einer stabilen konjunkturellen Grundlage beruhten, das Marktsegment eher stützen als belasten.

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Paul Schütte, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.