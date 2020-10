TRENDUMFRAGE/DAX 1,6 Prozent niedriger erwartet

Werbung

Heute im Fokus

DAX sackt ab -- Asiens Börsen etwas leichter -- Bayer kauft Asklepios Biopharmaceutical -- SAP kappt Ziele wegen Corona - Cloudwachstum verhindert Margenanstieg -- Beiersdorf, Jungheinrich im Fokus

Anscheinend Entscheidung über Wirecard-Verkauf im November. HELLA will weniger abhängig von Autos sein. VW unterstellt anscheinend Nobeltochter Bentley ab 2021 AUDI. Siemens verkauft anscheinend Flender für zwei Milliarden Euro an Carlyle. Sixt überlegt Markteintritt in Kanada. AstraZeneca setzt Corona-Impfstoff-Studie wieder fort. Lufthansa-Vorstand will Kostensenkung nochmals verstärken.