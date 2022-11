TRENDUMFRAGE/DAX zum Handelsende 0,2% höher erwartet

GO

Heute im Fokus

Black Friday: DAX startet kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich -- GfK-Konsumklima stabil -- adidas untersucht Vorwürfe von Fehlverhalten gegen Kanye West -- Zur Roser im Fokus

Deutsches Wirtschaftswachstum für drittes Quartal nach oben revidiert. Credit Suisse gibt neue Aktien bei 2,52 Franken aus. Verdi-Streik bei Amazon Leipzig am Black Friday. Heidelberg Materials baut Geschäft in Berlin aus. Elon Musk beschließt 'Amnestie' für gesperrte Twitter-Konten. FTX hat Milliardenschulden bei Top-Gläubigern. NEL und GM arbeiten jetzt im Bereich Wasserstoff zusammen. Tesla-Konkurrent NIO startet nun auch Kaufoption in Deutschland.