TRENDUMFRAGE/DAX zum Handelsende 0,4% niedriger erwartet

Heute im Fokus

Frankreichs Notenbankchef: Zinsmedizin der EZB beginnt gegen Inflation zu wirken. Rezessionswahrscheinlichkeit in Deutschland bei 74%. Ratingagentur: Deutsche Spitzenbonität nicht in Gefahr. Für MDAX-Rückkehr: KRONES beruft neuen Ausschuss-Vorsitzenden. Borussia Dortmund-Neuzugang Füllkrug vor Königsklassen-Debüt: 'Klasse Auslosung'. China hofft auf bessere Beziehungen zu USA. Schweizer Behörde stockt Personal für UBS-Aufsicht auf. Klagen gegen Starbucks - Keine Mango in Mango-Limonade.