TRENDUMFRAGE/DAX zum Start fester erwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX wird zum Start am Donnerstag in einer technischen Gegenbewegung fester erwartet und mit 13.176 Punkten indiziert. Die an dieser Stelle sonst berichtete Erwartung von Marktteinehmern für den DAX-Stand zum Xetra-Handelsende muss leider entfallen, weil viele Börsianer den Brückentag für ein verlängertes Wochenende nutzen und daher Prognosen fehlen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2022 01:53 ET (05:53 GMT)